الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أحمد أبوهشيمة: خروجى من أسرة متوسطة كان دافعًا لتخطى التحديات.. وأقدر كل العائلات التى ساهمت فى نمو الاقتصاد المصرى

أبوهشيمة
أبوهشيمة

قال النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه من المعروف أنه خرج من أسرة متوسطة ولم يكن لديه ما يرثه من المال وكان هذا بالنسبة له دافعًا كبيرًا لتخطي التحديات، ومواصلة العمل من أجل تحقيق حلمه الكبير بتأسيس كيان اقتصادي يساهم في دفع عملية الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" المذاع على قناة بلومبرج الشرق.

وأضاف «أبوهشيمة» قائلًا إن هناك فارقًا كبيرًا بين نموذج رجل الأعمال الذي بدأ من الصفر ورجل الأعمال الذي ورث نشاطًا من عائلته وعمل على توسيعه واستكمال مشوار النجاح الذي بدأه الآباء والأجداد، موضحًا أن لكل نموذج تحديات عليه أن يتخطاها ليُشار إليه كرجل أعمال ناجح.

وتوجه أبوهشيمة بالشكر والتقدير لكل العائلات الاقتصادية التي ساهمت منذ فترة في دعم الاقتصاد المصري.

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