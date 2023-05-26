أسامة أنور عكاشة.. عراب الدراما

رغم مرور ١٣ عامًا على وفاته، لم ينضب معينه بعد، فهو رغم الرحيل لا تزال أوراقه مليئة بالإبداع والعبقرية، بل ويفتش عنها المخرجون بشدة فى أيامنا هذه، لدرجة أن العامين الحالى والماضى شهدا إنتاج مسلسل وفيلم جديدين من تأليفه.

إنه أسامة أنور عكاشة، الذى تحل علينا ذكرى رحيله الأحد، والذى لُقب بـ«الأب الروحى للدراما المصرية»، فقد كان الراحل صاحب موهبة خاصة وفريدة، ووعى شديد بقضايا الناس والمجتمع.

كتب الراحل أعماله من قلب الشارع، وهو ما كتب لها البقاء وترك البصمة فى عقول وقلوب الجمهور، لذا لا ننسى أعمالًا مثل «الراية البيضاء، وليالى الحلمية، والنوة، وزيزينيا، وأرابيسك، وامرأة من زمن الحب»، وغيرها الكثير.

وفى العام الماضى، قدم المخرج محمد سلامة مسلسلًا جديدًا من تأليف السيناريست الراحل بعنوان «راجعين يا هوى»، كان من بطولة النجم خالد النبوى ونور اللبنانية. ومن تأليفه أيضًا، وقدم المخرج رءوف عبدالعزيز فيلمًا بعنوان «الباب الأخضر»، بطولة كل من إياد نصار وسهر الصايغ وخالد الصاوى، والذى عُرض قبل أشهر.