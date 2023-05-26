استشاري نفسي: التكنولوجيا لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمعات

قال سعيد الصادق، استشاري نفسي واجتماعي، إن التكنولوجيا لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة على المجتمعات، لذا يجب أن يكون هناك توازن في استخدام التكنولوجيا.

إفراط الاستخدام التكنولوجي

وأكد سعيد الصادق، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك قلق لدى البعض بسبب التكنولوجيا حتى يومنا هذا، معبراً:" لذا اطالب الاعتدال في الاستخدام وعدم القلق المفرط، فالتكنولجيا لها جانب إيجابي وسلبي معاً".

وتابع: "معلومات (شات جي بي تي) ليست كلها صحيحة أو دقيقة كما يتوقع الكثيرين، اللذين يتعاملون مع هذا الموقع وأنه منزل من السماء".

سلبيات التكنولوجيا

واستطرد:" التعامل مع التكنولوجيا بشكل مفرط يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض النفسية مثل عدم التركيز في العمل أو الجامعة أو الحديث مع الآخرين نتيجة الانشغال مع الإنترنت".