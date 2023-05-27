السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التدخين الإلكترونى.. يضع سوناك تحت ضغوط فى إنجلترا

ريشي سوناك
ريشي سوناك

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ضغوطًا متزايدة لفرض حظر تام على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، وسط مخاوف من تزايد شعبيتها بين الأطفال ومخاوف أوسع من سيطرة المسؤولين على قطاع سريع الحركة.

وفي حين أنه من غير القانوني بيع السجائر الإلكترونية لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، يشير بعض الخبراء إلى أن ما يصل إلى 15 ٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا يستخدمون السجائر الإلكترونية، حيث قال ريشي سوناك هذا الأسبوع، إنه قلق من أن بناته يمكن أن "يتم إغواءهن" "بمنتج شديد النكهة يتم تعبئته غالبًا بألوان زاهية.

ومن المقرر أن تنتهي دعوة حكومية لتقديم أدلة على Vaping والشباب في إنجلترا في 6 يونيو المقبل، مع توقع اتخاذ إجراءات بشأن تدابير تضييق الخناق على مبيعات الـ VAPE غير القانونية ، فضلاً عن تسويق ووضع الـ Vapes الرخيصة نسبيًا ذات الاستخدام الفردي ، والشعبية التي ارتفعت مع الشباب.

وقال مسؤول حكومي في تصريحات للجارديان إن "بعض عمليات التسويق والعلامات التجارية مروعة جدًا - يمكن أن تبدو مثل متجر حلويات".

وبعض المجموعات الصحية لديها مخاوف أوسع بشأن نهج الحكومة، الذي حدده وزير الصحة الشاب، نيل أوبراين  في خطاب ألقاه الشهر الماضي، لتشجيع استخدام الـ VAPE كبديل لمنتجات التبغ التقليدية، مع مخطط “مبادلة إلى توقف”، وأن يقدم لمليون مدخن في إنجلترا مجموعة أدوات بدء التدخين الإلكتروني المجانية.

ويجادلون بأن التاريخ القصير نسبيًا للسجائر الإلكترونية يعني أن هناك قدرًا ضئيلاً من المعرفة حول الآثار الصحية طويلة المدى، وأن الأدلة حول فعاليتها كطرق للإقلاع عن التدخين محدودة بالمثل، مشيرين إلى دول مثل أستراليا، والتي لا تسمح بها إلا بوصفة طبية.

ومن المحتمل خوض المعركة الفورية على السجائر الإلكترونية التي تستخدم مرة واحدة، وهي الآن المنتج المختار لأكثر من نصف الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية.

ومن المعلوم أن سلسلة من المجموعات الصحية قدمت أدلة إلى المراجعة الحكومية تطالب بحظرها تمامًا، كما حذرت المنظمات البيئية من التخلص من أكثر من مليون جهاز في الأسبوع، جميعها تحتوي على مواد بلاستيكية ونيكوتين ومواد أحادية الاستخدام. البطاريات ، بما في ذلك الليثيوم.

ويطالب الديموقراطيون الليبراليون بفرض حظر على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الفردي، على الرغم من أن حزب العمال طالب حتى الآن بفرض قيود على التسويق فقط مما يجعلها جذابة للأطفال.

تدخين خبراء فيب سجائر بريطانيا ريشي سوناك

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