الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتى داغستان يستقبل الدكتور أسامة الأزهرى

مفتي داغستان والدكتور
مفتي داغستان والدكتور أسامة الأزهري

استقبل مفتي داغستان ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي داغستان، الشيخ أحمد حاج أفندي عبداللاييف، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، وذلك في مكتب المفتي برئاسة الإدارة الدينية، بحضور الدكتور شهاب الدين حسينوف، نائب المفتي والمتحدث الرسمي باسم مسلمي داغستان في الخارج.

ووصل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، صباح اليوم الجمعة إلى جمهورية داغستان.

وعقب وصوله إلى العاصمة (محج قلعة) عاصمة داغستان ألقى درس الجمعة وخطبة الجمعة في (المسجد المركزي) وهو المسجد الرسمي والأكبر في جمهورية داغستان، وتمت ترجمة درس الجمعة فوريًا إلى اللغة الروسية، وكان المترجم الشيخ محمد رسول مساعد، مفتي داغستان وإمام المسجد المركزي على مدار عشرين سنة.

وكان قد اختتم الدكتور أسامة الأزهري فعاليات رحلته إلى تتارستان، بمحاضرة لطلبة الماجستير والدكتوراه بأكاديمية بولغار.

وعقد بعد المحاضرة، جلسة علمية مع الباحثين للمساعدة والمناقشة في موضوعات رسائلهم العلمية، ودعمهم بكل ما يمكن من أفكار ومراجع، ثم غادر تتارستان إلى داغستان.

مفتي داغستان أسامة الأزهري مسلمي الداغستان الأزهر الشريف جمهورية داغستان

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