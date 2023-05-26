“الطريق إلى السعادة”.. حوار مع أول مذيع روبوت في مصر

خصص الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، فقرة بعنوان "خطة التحول من متدرب إلى مدرب، وأطفال يخوضون التجربة بفضل دورات البرمجة والتعليم الإلكتروني".

وتناول خلالها بالشرح، طرق الارتقاء في المجال استنادا على دورات البرمجة للأطفال.

كما ناقش الإعلامي أحمد فايق الروبوت توت أول مذيع روبوت في مصر، في فقرة بعنوان "الطريق إلى السعادة "، العديد من الأخبار التي أثارت ردود فعل عالمية.

وقال فايق للروبوت توت: "السعادة ليس في الشهرة والنجومية والفلوس، وهناك اكتشاف علمي أكد أن السعادة في اللمة وأن اللمة تقلل الأمراض والهموم".

وأجاب الروبوت توت: "هذا ليس له أي دراسات من قبل على الإنترنت".

وعلق “فايق”: "حاجات كتير كنا بنتريق عليها كانوا بيعملوها أجدادنا، ودلوقتي عرفنا قيمتها وبنكتشف ده لحظة بلحظة، وهناك مقومات كثيرة للسعادة على رأسها اللمة والعيلة، ومفيش أجمل في الدنيا من إنك قاعد في البيت وسامع صوت والدك ووالدتك وأولادك والناس في الشارع وكل حاجة".