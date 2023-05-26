الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أمنى: السرية جزء أساسى من عمل القوات الخاصة البريطانية

القوات الخاصة البريطانية
القوات الخاصة البريطانية

قال ديفيد باتلر، الخبير الأمني، إن القوات الخاصة البريطانية تعمل من أجل تحقيق مصالح المملكة المتحدة حول العالم، وحماية مصالح شعبها، منذ بدايتها عندما كانت مجرد مفهوم.

القوات الخاصة البريطانية سرية جدًا

وأضاف "باتلر" خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن  القوات الخاصة البريطانية كانت دائمًا سرية جدًا بالطريقة التي تعمل بها المعلومات التي تجمعها والمعلومات المتعلقة بها، وأعضاؤها أيضًا كلهم بعيدون عن عين الشعب والمجتمع.

توقيت إنشاء القوات الخاصة البريطانية 

وأوضح ديفيد باتلر، الخبير الأمني، أن هذه هي سياسة عملها منذ بداية القوات الخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وقد أُنشئت هذه القوات في الحرب العالمية الثانية. 
 

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