"مجازر حول العالم".. تقرير يرصد جرائم قوات بريطانية خاصة في 19 دولة

“قوات خاصة بالخارج”.. تقرير لـ“داونينج ستريت” يرصد جرائم جرائم سرية منتشرة في 19 دولة..

وعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خلال برنامج “10 داونينج ستريت”، تقرير بعنوان "قوات بريطانية خاصة تعمل خارج البلاد".

وأوضح التقرير، أن تلك القوات منتشرة في 19 دولة على مدار 10 سنوات.

وتابع أنه في سبتمبر 2022، فتحت وزارة الدفاع تحقيقًا حول عدد من الاتهامات الموجهة لهذه القوات.

وقالت الإعلامية جومانة هاشم، تقرير لمجموعة بحثية بريطانية كشف النقاب عن أفعال منظمة خارج النقابة تخضع فقط لرئيس الوزراء البريطاني ووزير دفاعه، ارتكبت مجازر وأعمال قتل وحشية في أفغانستان، وغيرها ضمن قائمة تضم أكثر من 19 بلدًا، بينما الديمقراطية وحقوق الإنسان هما العنوان الذي تزايد به الحكومة البريطانية في المحافل الدولية.

وتابعت: “لماذا تحتاج بريطانيا أن تنشر قوات خاصة لارتكاب الجرائم؟، ولماذا تبقيها خارج دوائر الرقابة العامة، وكيف أصبح قتل المدنيين عملًا من أعمال الدولة؟”.

وأضافت: "القوات البريطانية الخاصة لا تخضع لرقابة البرلمان، لأنها يمكن أن تكون منظمة متخصصة في ارتكاب ما لا يمكن الحديث عنه، وما لا يمكن الحديث عنه لا يعني أنه سر إلى الأبد ، فالجرائم غالبًا ما تترك أثرًا، ورائحة أيضًا".