مُسيّرة تسقط عبوتين ناسفتين داخل "بيلغورود" الروسية

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن قيام مُسيّرة بإسقاط عبوتين ناسفتين داخل الأراضي الروسية في "بيلغورود" دون وقوع إصابات، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".

وقالت السلطات الروسية إن منطقة بيلغورود بجنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا تعرضت لقصف مدفعي أوكراني يوم الجمعة، بعد ساعات من انفجار واحد على الأقل هز مدينة روسية الليلة الماضية في منطقة قريبة من شبه جزيرة القرم المضمومة.

من جانبها، هاجمت قوات الكرملين عيادة في دنيبرو بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16، بينهم طفلان، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

كما أصاب صاروخ روسي من طراز S-300 سدًا في منطقة كارليفكا بمقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وتواجه البلدات المجاورة الآن خطر حدوث فيضانات شديدة.

وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد تعرضت بلدة بيلغورود في غريفورون، على بعد حوالي 7 كيلومترات (4.5 ميل) من الحدود الأوكرانية، لإطلاق النار لعدة ساعات.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف إن أربعة منازل ومتجرًا وسيارة وخط أنابيب غاز وخط كهرباء لحقت بها أضرار.