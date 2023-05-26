تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى الدورى

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن التشكيل الذي يخوض مباراة اليوم أمام الأهلي ضمن الجولة 22 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على طلائع الجيش في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد فتح الله - محمد سمير

خط الوسط: أحمد عبدالرحمن "زولا" - فريد شوقي - علي حمدي - أحمد متعب

خط الهجوم: إسلام محارب - محمد شحاتة - محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر رضوان – خالد سطوحي – خالد قمر – حسن مجدي – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – محمد حتحوت – عربي بدر – بول جوليوس