أدعية وأذكار الفجر اليوم السبت 27-5-2023 من أكثر الكلمات البحثية خلال ساعات الليل المتأخرة عبر المنصات الإلكترونية، حيث يلجأ إليها الملايين من الراغبين في إحياء الليل بالعبادة والطاعة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى خاصة مع اقتراب موعد وقفة عرفات و تلبيه الحجيج نداء الله سبحانه وتعالى.



أدعية وأذكار الفجر اليوم السبت 27-5-2023

يكثر البحث عن أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر السبت 27-5-2023 خاصة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب الخير كله في الدنيا والآخرة وهى كما يلي:

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنوبي وتصلح بها أمري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني و تجلو بها حزني وتجمع بها شملي و تبيض بها وجهي يوم إلقاك يارب العالمين.



اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. اللهم أنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك.



اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن اختال من تحتي.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله .. ما علمت منه وما لم أعلم.. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمت منه وما لم أعلم.. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم.. وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبادك ونبيك محمد صل الله عليه وسلم .. اللهم إني أسألك الجنة وكل عمل يقرب منها.. وأعوذ بك من النار ومن كل عمل يقربنا منها.



اللهم إني أسألك يا من يقر بعبادته كل معبود.. يا من بحمده كل محمود.. يا من يفزع إليه كل مجهود.. يا من يفزع إليه كل مجهود .. يا من يطلب عنه كل مقصود.. يا من سائله من فضله غير مردود.. يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.