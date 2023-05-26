الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 200 طن مخلفات وقمامة وأتربة من شوارع المحلة الكبرى

نظافة
نظافة

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقرى التابعة لها وقامت برفع 200 طن مخلفات وتم نقلها لمصنع إعادة التدوير والمقلب العمومي بالمدينة.

وقال عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها، لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأشار رئيس مركز ومدينة المحلة، إلى ضرورة المتابعة المستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات أول بأول من نقاط التجمع ونقلها إلى المقلب العمومي ومصنع التدوير، لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح أن الوحدات المحلية والأحياء والوحدات القروية، تكثف من حملات النظافة، بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها، وذلك من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتقوم بنقل المخلفات والقمامة والتراكمات أول بأول، وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وأوضح فكري، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة، وذلك لرفع كفاءة المنظومة، والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات بكافة شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها.

كما نظمت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن  رفع نحو  71 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها، لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

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