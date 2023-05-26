بعد 3 أعمال درامية في رمضان 2023.. مها نصار: "لا أعترف بكلمة منافسة"

حققت الفنانة مها نصار نجاحًا كبيرًا بعد مشاركتها بـ3 أعمال درامية خلال سباق دراما رمضان 2023، وتنوعت شخصياتها بين الأعمال الثلاثة وهي “سوق الكانتو” و"تحت الوصاية" او “ضرب نار”.

وعن رأيها في المنافسة الرمضانية الماضية، قالت “مها” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “أنا لا اعترف بكلمة منافسة، فنحن لسنا في حرب، وفي منظوري هدفنا الأساسي جميعا هو إسعاد الجمهور بأعمال تليق به".

وأضافت “نصار” أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في تقديم أعمال تلفزيونية محترمة ومنوعة لترضي جميع الأذواق، مشيرة إلى أنها بذلت مجهود كبير في تطوير الدراما بشكل عام ملحوظ جدًا.

وأعربت “نصار” عن سعادتها بالتعاون مع زوجها المخرج حسين المنباوى خلال مسلسل "سوق الكانتو" عبر شخصية “فاطمة”.

وعلقت: "كنت حريصة خلال كواليس العمل، على التعامل مع حسين المنباوى كمخرج للعمل، فكنت أناديه دائمًا بالأستاذ".

واختتمت: "كان أول عمل لينا سوا مسلسل الفتوة، وما كانش وقتها في أي حاجة تربطنا ببعض ومش واخدين قرار سواء بإننا نشتغل مع بعض أو العكس، كل الحكاية إن الدور يفرض نفسه".