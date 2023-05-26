باحثة تكشف مخرجات جلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني

أوضحت الدكتورة إسراء علي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مخرجات جلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني، قائلة : "إن المشاركة كانت كبيرة جدًا، كما تميزت بأنها مشاركة نوعية، بشكل يوفر كل الأصوات المشاركة في العملية التعليمية".

وأضافت الدكتورة إسراء علي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن الجلسة كانت ممتدة وناقشت كافة قضايا التعليم، حيث تم التعمق في كافة القضايا، ولكن تم التعمق بشكل أكبر في قضيتين، القضية الأولى متمثلة في ورشة عمل، وتم ترجمتها إلى توصية ورشة عمل تناقش مسودة قانون التعليم، بالإضافة إلى ورشة أخرى تناقش تسعير وتحسين وتطوير التعليم الفني في مصر.

وأوضحت الدكتورة إسراء علي، أنه تم مناقشة قضية رفع أجور المعلمين، كما تم مناقشة قضية تطوير المناهج، ومدى استيعاب مدة العام الدراسي لحجم المناهج المطورة، وتحديد المشكلة هل هي في كم المناهج أو المدة الزمنية أو الخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي.