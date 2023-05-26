قناة الناس| نبوي الأزهري: الرسول كان يتوجه إلى غار حراء قبل البعثة للاختلاء بنفسه (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الرسول كان يتوجه إلى غار حراء كي يتعبد قبل البعثة للاختلاء بنفسه والعزلة عن الناس.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإنسان حينما ينعزل عن الناس تصل نفسه إلى درجات من الصفاء والنقاء وهذا ما كان عليه الرسول الكريم ويقوم بأداءه كل عام قبل البعثة في شهر رمضان.

وأوضح الأزهري، أنه في السنة التي أراد الله تعالى أن يبدأ الوحي بالنزول فيها على الرسول، عاد إلى منزله خائفًا وقال لزوجته السيدة خديجة “لقد خشيت على نفسي” ردت عليه زوجته قائلةً: “كلا فوالله لا يخزيك الله أبدًا”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.