الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 أشخاص في سقوط لعبة داخل مول شهير شرق الإسكندرية

حبس
حبس

قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على صاحب ملاهي مول شهير بالإسكندرية، تعرضت إحدى ألعابها للسقوط، ما أسفر إصابة 8 أشخاص بعضهم في حالة خطيرة، فيما تم القبض أيضا على العامل المسؤول عن تشغيل اللعبة.

قامت  الجهات المعنية بمعاينة لموقع الحادث، بعد أن أصيب 8 أشخاص في سقوط إحدى الألعاب داخل منطقة ألعاب بمول شهير شرق الإسكندرية، وتم نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة.

شهدت منطقة ألعاب داخل مول شهير في منطقة سموحة حادثًا مأساويا تسبب في حالة من الذعر للعشرات من الأسر والشباب، وخلال ثوانٍ تحولت حالة المرح فجأة بصراخ واستغاثات عقب سقوط مفاجئ لإحدى الألعاب المخصصة لمن تخطى سن الـ10 أعوام.

الأجهزة الأمنية مول شهير الإسكندرية العامل المسؤول الجهات المعنية سموحة

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