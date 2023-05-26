الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: نهضة الدول الكبرى اعتمدت على تنظيم معدلات النمو السكانى

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أناء الحوار الوطني، إنه تم مناقشة قضية التعليم في المحور المجتمعي وهو شيء في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن كل الحاضرين من كل التيارات السياسية تناولوا هذا الموضوع من كل جوانبه.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، للإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية “dmc”، أنه لا يخفى على أحد أن الزيادة السكانية غير المسئولة تهدد كل جهود التنمية التي تبذل.

ولفت إلى أن كل الدول الكبرى أقامت نهضتها الحقيقية من خلال تنظيم معدلات الزيادة السكانية، بما فيها الصين التي كانت تتبنى سياسة الطفل الواحد لعقود طويلة، ومن ثم سمحت بطفلين بعد وصولها إلى النمو المنشود، معقبًا: "خلف كما تشاء شرط أن تكون قيمة تنمية النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني".

وأوضح أنه إذا كان النمو السكاني في مصر حوالي 2.5% تقريبًا، فيفترض أن يكون النمو الاقتصادي على الأقل 7.5% وبنسب ثابتة.

وأشار إلى أن الأسبوع الثاني من جلسات الحوار الوطني تضمن جلستين في غاية الأهمية، فيما يتعلق بقضية المحليات والأحزاب، لافتًا إلى أن القضيتين في منتهى الأهمية على الإطلاق.

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