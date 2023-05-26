الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رحلات مباشرة من السعودية إلى مطار سفنكس اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل

طيران
طيران

أعلن طيران “ناس”، الناقل الجوي السعودي والطيران اﻻقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إطلاق رحلات مباشرة إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة اعتبارًا من 16 يونيو 2023؛ ليصبح أول شركة طيران سعودية تسيّر رحلات مباشرة إلى المطار الدولي الثاني في القاهرة.

وسيبدأ طيران ناس تسيير رحلاته من جدة إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة اعتباراً من 16 يونيو بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، ومن الرياض اعتباراً من أول  يوليو بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، مما يجعل مطار سفنكس الوجهة الخامسة لطيران ناس في مصر حيث تمضي الشركة قدماً في خططها التوسعية في السوق المصري، تماشياً مع استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع التي أطلقها مطلع العام الماضي.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: "سعداء بالإعلان عن تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة ومطار سفنكس الدولي بالقاهرة، خاصة وأن إطلاق الرحلات المباشرة بين جدة ومطار سفنكس يأتي قبيل موسم الحج لهذا العام، معربًا عن شكره لسلطات الطيران المدني المصرية والسعودية وكافة الجهات على جهودها الحثيثة لتعزيز التواصل الجوي بين البلدين الشقيقين".

وأضاف "نحن بالفعل نربط مصر بالمملكة بأكثر من 100 رحلة أسبوعية مباشرة، ويربط طيران ناس مصر بالمملكة برحلات مباشرة تنطلق من 5 مدن سعودية هي الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والعلا إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، وشرم الشيخ، والغردقة،وتشغيل الرحلات المباشرة إلى مطار سفنكس الدولي يدفع بخطط توسع طيران ناس في السوق المصرية إلى مستوى جديد، مما سيوفر لضيوفنا مجموعة واسعة من خيارات السفر المباشرة إلى الوجهات الرئيسية في مصر".

كما يربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر، ويهدف إلى الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية من خلال استراتيجيته للتوسع والنمو التي تم إطلاقها في أوائل عام 2022، تحت شعار "نربط العالم بالمملكة".

طيران ناس مطار سفنكس الدولي طيران سعودية الرياض شرم الشيخ الغردقة

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