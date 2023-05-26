الفاتيكان: وعكة صحية تحرم البابا فرنسيس من لقاء الجماهير اليوم

قال الفاتيكان، إن البابا فرنسيس لم يستقبل أي شخص اليوم الجمعة، بسبب إصابته بالحمى.

ولم يقدم المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، أي تفاصيل أخرى عن صحة الزعيم الكاثوليكي الروماني البالغ من العمر 86 عامًا.

قال بروني ردًا على سؤال أحد المراسلين حول سبب عدم إدراج أي منها في جدوله اليومي في وقت سابق من اليوم، بسبب الحمى، لم يستقبل البابا فرنسيس أي شخص هذا الصباح.

وقضى البابا فرنسيس خمسة أيام في مستشفى روما، نهاية مارس الماضي، بسبب التهاب الشُعب الهوائية، لكنه تعافى سريعًا بعد العلاج بالمضادات الحيوية وعاد إلى مهامه، بما في ذلك رحلة لمدة ثلاثة أيام إلى المجر في نهاية أبريل.