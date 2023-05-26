الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مجمع المصانع بالعين السخنة الأول من نوعه لتصدير الكوارتز

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن مصر تمتلك أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم فى مدينة مرسى علم، ولديها مصنع للتكسير والطحن، ومصنع آخر لإنتاج الكوارتز، ما يجعلها دائماً على الخريطة الصناعية في الإنتاج والتصدير.

وأشار "إدريس" إلى أن افتتاح الرئيس السيسي لمجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، بمثابة إعلان عن فرصة كبيرة للمستثمرين في الداخل والخارج، وفرصة أيضا للقطاع الخاص، لأن الكوارتز يدخل في صناعة المجوهرات والزجاج والساعات وأسطح المطابخ والسيراميك والإلكترونيات.

وأشاد النائب أحمد إدريس بمجهودات الدولة لتنفيذ استثمارات طموحة من أجل زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة هو أول مصنع من نوعه قادر على التصدير، وتتجاوز استثماراته 80 مليون يورو، إلى جانب حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، وحجم الاستثمار الصافي الإيطالى بمصر والذي يبلغ 6 مليارات يورو تقريبا، وناشد جميع المستثمرين باستغلال الفرص المصرية، في كل المجالات الاستثمارية.

النائب أحمد إدريس مجلس النواب الكوارتز ينة مرسى علم الخريطه الصناعية

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