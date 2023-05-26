الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس «نقابات عمال مصر»: الحوار الوطنى يناقش قانون العمل ليناسب المرحلة

محمد جبران
محمد جبران

علق محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، ومشاركته في مناقشة القضايا.

وقال خلال حواره مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر قناة «إكسترا لايف»، إن الحوار الوطني يناقش قانون العمل بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك 27 نقابة عامة تمثل جميع طوائف العمالة في مصر مثل: الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والبترول والنقل الجوي، حيث تعرض مشكلاتها على مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتابع: "سأطرح قضايا وشكاوى العمال بالحوار الوطني من أجل وضع ورقة العمل التي تتناسب مع طبيعة العامل المصري". 

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