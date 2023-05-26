محافظ أسيوط يوافق على 342 طلب إجازة وانتداب للعاملين بالصحة

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على 342 طلبا بإجازات متنوعة وانتداب لبعض العاملين بمديرية الصحة والسكان، وذلك مراعاة للبعد الإنساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.

وأوضح المحافظ أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتوعت بين إجازات "رعاية طفل ومرافقة زوج وعمل بالخارج" وعددها 323 طلبا، فضلا عن 19 طلب انتداب وتجديد انتداب، لافتًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بمديرية الصحة برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الانسانية حرصًا على سير العمل وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية، وذلك إعلاء للمصلحة العامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.