الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام عنانى: الحوار الوطنى فرصة حقيقية لعرض برامج الأحزاب السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

علق هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني.

وقال "عناني" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك إجماعًا على محاولة إيجاد حلول حقيقية ومدروسة لقضايا المواطن من خلال الحوار الوطني.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن لجنة شئون الأحزاب أكدت على التعددية الحزبية كضمانة حقيقية لحياة سياسية منضبطة، وأن المميز في الدعوة للحوار الوطني أنها دعوة شاملة وليست ضيقة، لأن الرأي العام بأكمله يشهدها، وبيّن أن الحوار حمل فرصة لكل حزب لعرض برنامجه السياسي بهدف المساهمة في حل قضايا المواطن المصري.

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