الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار أعمال رصف 5 شوارع بمدينة مغاغة في المنيا (صور)

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، اليوم الجمعة، أعمال رصف الشوارع ضمن الخطه الاستثماريه للعام المالي “2022 - 2023”، بناءًا على تكليفات وتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها.

347261244_204107608702401_5406613152160332451_n (1)

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن أعمال الرصف مستمرة بمدينة مغاغة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي “2022 - 2023” حيث تجري أعمال تمهيد باقي شوارع منشيه المصري واستكمال شارع الجلاء وشارع المنشيه الرئيسي وشارع فلسطين واستكمال شارع الحجاز

347261244_204107608702401_5406613152160332451_n (2)

وطالب رئيس المركز والمدينة ، اصحاب السيارات والمحلات عدم ترك السيارات في هذه الشوارع ابتداء من الليله وعدم ترك اي اشغالات وان الوحده المحليه ومديريه الطرق والكباري بالمنيا غير مسؤوله عن اي تلفيات قد تحث للسيارات اثناء اعمال الرصف

347409376_780850830243410_4368766714200322114_n (1)

جاء ذلك  في إطار تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد  نائب المحافظ بالمتابعه المستمرة لمشروعات الخطه الاستثمارية من حيث جودة التنفيذ و الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية العام المالي للتسهيل على سكان المدينة والمواطنين المترددين عليها لينعكس ذلك بأثر ايجابى على حياة المواطنين.

347584507_6268512519898472_4238254698956825009_n (1)
أستمرار أعمال رصف الشوارع مدينة مغاغة بالمنيا رصف 5 شوارع بمدينة مغاغة الخطة الأستثمارية للعام المالي 2022 2023 الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

صفوف النقل.. استعلم عن نتيجة الصف الأول والثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى

"الدستور" ينفرد بخريطة خام الكوارتز فى مصر.. من أجود الأنواع فى العالم

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

رئيس بنك التنمية الإفريقى يقدم الشكر للرئيس السيسى ومحافظ البنك المركزى

كولر يكشف موقفه من عودة رمضان صبحى للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية