استمرار أعمال رصف 5 شوارع بمدينة مغاغة في المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، اليوم الجمعة، أعمال رصف الشوارع ضمن الخطه الاستثماريه للعام المالي “2022 - 2023”، بناءًا على تكليفات وتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن أعمال الرصف مستمرة بمدينة مغاغة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي “2022 - 2023” حيث تجري أعمال تمهيد باقي شوارع منشيه المصري واستكمال شارع الجلاء وشارع المنشيه الرئيسي وشارع فلسطين واستكمال شارع الحجاز

وطالب رئيس المركز والمدينة ، اصحاب السيارات والمحلات عدم ترك السيارات في هذه الشوارع ابتداء من الليله وعدم ترك اي اشغالات وان الوحده المحليه ومديريه الطرق والكباري بالمنيا غير مسؤوله عن اي تلفيات قد تحث للسيارات اثناء اعمال الرصف

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعه المستمرة لمشروعات الخطه الاستثمارية من حيث جودة التنفيذ و الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية العام المالي للتسهيل على سكان المدينة والمواطنين المترددين عليها لينعكس ذلك بأثر ايجابى على حياة المواطنين.