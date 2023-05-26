الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى لوكيشن "ع الزيرو".. نجوم العمل يحتفلون بعيد ميلاد محمد رمضان (فيديو)

محمد رمضان من فيلم
محمد رمضان من فيلم ع الزيرو

حرص صناع وأبطال فيلم "ع الزيرو" على الاحتفال بعيد ميلاد النجم محمد رمضان داخل لوكيشن التصوير.

وفاجأ صناع الفيلم، محمد رمضان بـ"تورتة" تحمل صورته واحتفلوا بعيد ميلاده وسط أجواء من الفرحة، ويجسد محمد رمضان ضمن أحداث فيلم "ع الزيرو" شخصية تسمى "حمزة" وشهرته "دراجون" ويعمل "DJ" مشهورًا في مصر. 

ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي "ع الزيرو" بدور العرض السينمائية للجمهور ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ويسعى فريق الفيلم بأكمله للانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى أسبوع واحد فقط، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز.

https://www.instagram.com/p/CstQeexIp_C/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg==

 

تفاصيل وأحداث فيلم "ع الزيرو"

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعى، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

صناع وأبطال فيلم "ع الزيرو"

فيلم "ع الزيرو"، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.

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