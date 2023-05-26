مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)

تستمر التحقيقات الإماراتية في حادث مقتل شاب إسرائيلى طعنًا في دبي، خلال مشاجرة وقعت بين عدد من الإسرائيليين داخل أحد المقاهي.

وتستقبل الإمارات الآلاف من السائحين الإسرائيليين منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب في أغسطس عام 2020.

وكشفت الشرطة الإماراتية تفاصيل جريمة مقتل إسرائيلي في دبي، حيث تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين في الحادث في أقل من 24 ساعة، كما نشرت مقطع فيديو يتضمن مشاهد من الحادث.

القبض على المتورطين في قتل إسرائيلي بدبي

ملابسات مقتل إسرائيلى فى دبى

وقُتل إسرائيلي يدعى «غسان شمسية» في دبي، أول أمس، الأربعاء، ويبلغ من العمر 33 عامًا، وهو من سكان مدينة «عكا» المحتلة، وكان يتواجد في الإمارات بغرض السياحة.

فقد وقعت مشاجرة بين عدد من الإسرائيليين داخل أحد المقاهي في مدينة دبي، وتم طعن إسرائيلي ما أدى إلى مصرعه، بينما لاذ منفذو الحادث بالفرار.

في ذلك السياق، أعلنت شرطة دبي عن اعتقال 8 إسرائيليين، أمس الخميس، على خلفية تورطهم في جريمة مقتل إسرائيلي آخر، مشيرةً إلى أن ذلك الإجراء تم في أقل من 24 ساعة، وأن الجريمة نتيجة خلاف مستمر بين عائلتين.

وحول تفاصيل الحادث، قالت إنه خلال تجول عدد من الإسرائيليين في إحدى المناطق السياحية داخل دبي رأوا إسرائيليًا آخر في أحد المقاهي، ويجمع الطرفين نزاع بين عائلتيهما، مما أدى لاندلاع مشاجرة واعتداء متبادل بينهما توفى على أثره «غسان شمسية» بأداة حادة، وفر الباقون من مكان الحادث.

غسان شمسية الذي قُتل طعنًا في دبي

دخول الإسرائيليين إلى الإمارات

ووصل الإسرائيليون المتورطون في جريمة القتل إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي، بغرض السياحة والتسوق، وتصادف وجودهم ولقاؤهم المجني عليه داخل مقهى، ومن ثم اندلع شجار بين الطرفين، وطعنوا الضحية ولاذوا بالفرار.

ووقعت جريمة القتل على خلفية صراع عائلي وثأري، والذي نشأ بينهما منذ مدة وأدى إلى مقتل شاب آخر، 24 عاما، منذ 20 يومًا، حسبما كشفت عنه شرطة دبي.

وأضافت شرطة دبي، في بيان لها، أن جريمة قتل إسرئيلي في المدينة جاءت نتيجة لهذا الخلاف الأسري.

كواليس القبض على الإسرائيليين المتورطين

تمكنت شرطة دبي من تحديد هوية المتورطين، وداهمت مقر سكنهم، وألقت القبض عليهم، حيث اعتقلت اثنين من المتورطين خلال 3 ساعات من وقوع الحادث، وبعدها تمكنت من إلقاء القبض على الـ5 الآخرين.

المتورطين في مقتل إسرائيلي في دبي

وقالت شرطة دبي: "تلقى مركز القيادة والسيطرة بلاغًا عن الحادث، فتحركت فرق البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فورًا، وتمكنت، عبر استخدام أحدث التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية، من سرعة تحديد هوية مرتكبي الجريمة والتعرف على جنسيتهم وهويتهم".

وأكدت أنه تم إحالة القضية إلى النيابة العامة الإماراتية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما نشرت أسماء الإسرائيليين المتورطين في الحادث، وهم: محمود رابيه، وسليم رابيه، وسامح روباي، وحسن يجوري، ومحمود الشيخ، وعبدالله جوهر، وراني غويش، وتل زسلر.

ماذا قالت إسرائيل؟

في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن قنصل إسرائيل لدى دبي لديه علم بالحادث ومجرياته، وكذلك دائرة شئون الإسرائيليين في الوزارة، مشيرةً إلى أنهما يتابعان تحقيق السلطات الإماراتية في ملابسات القضية.

من جانبه، قال المحامي الإسرائيلي ساشون بار عوز، وهو يعرف المتورطين من إجراءات سابقة، لموقع «واللا» الإسرائيلي: "نثق بشرطة دبي، وأنا مقتنع أنه بعد فحص شامل سيتم إطلاق سراحهم جميعًا وسيتضح أنه ليس لهم علاقة بما حدث".