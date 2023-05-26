"الدستور" ينفرد بخريطة خام الكوارتز فى مصر.. من أجود الأنواع فى العالم

يعد مشروع مجمع إنتاج ألواح الكوارتز من المشروعات القومية ذات القيمة المضافة المتعددة الاستخدام، وأيضًا من المشروعات الصديقة للبيئة وذات العائد الاقتصادي الكبير.

أجود وأنقى أنواع الكوارتز في العالم

أكد الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مصر بها أجواد وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم وبكميات هائلة بمدينة مرسى علم والصحراء الشرقية، مشيرًا إلى أن المجمع الجديد الذي افتتحه الرئيس السيسي أمس الخميس، يضم مصنعين لإنتاج الكوارتز الطبيعي والصناعي والفلسبار وجميعها خامات خالية من السيليكا، بمعنى أنها صديقة للبيئة.

عائد اقتصادي كبير

وأوضح «بخيت»، أن خام الكوارتز من الخامات الاستراتيجية المهمة التى لها عائد اقتصادي كبير وخاصة بعد إنتاج المنتج النهائي وتصل بالصورة المثالية، كما أن الكوارتز يدخل فى صناعات معقدة باستثمارات ضخمة، وأن العالم يدعم هذه الصناعات ذات القيمة المضافة من الكوارتز مثل الشرائح الإلكترونية التي تدخل في كافة الاستخدامات التكنولوجية.

تشغيل العمالة وتصدير المنتج النهائي

وقال رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن مصر تستعين بخبرات عالمية في هذا الشأن، لكي تستطيع منافسة الأسواق العالمية، وهذا يتطلب عقد صفقات وشراكات مع شركات عالمية لإقامة المصانع في مصر لدعم الاقتصاد وتشغيل العمالة وتصدير المنتج النهائي لتوفير العملات الأجنبية من عائد التصدير، كما أن مصر ستكون رائدة في هذا المجال بالنسبة للسوق الإقليمية العربية.

وقف التصدير الخام

كما أشار الدكتور حسن بخيت، إلى أن مصر لديها أكثر من 45 خامة تعدينية، لا بد من الاستفادة بها والعمل على استخراجها، وتحويلها من خام إلى منتج نهائي من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية والكوادر الجيولوجية والتعدينية فى عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، والعمل على وقف تصدير الخام والعمل على التصنيع، لافتًا إلى أن خام الكوارتز منتشر في مصر فى منطقة الصحراء الشرقية وحزام البحر الأحمر، ويقدر حجم احتياطي الكوارتز في منطقة مروة السويقات بالقصير ومرسى علم بأكثر من 4 ملايين طن خام.

خريطة خام الكوارتز فى مصر

من جانبه أكد المهندس علي جعفر، الخبير التعديني الدولي، أن خام الكوارتز منتشر في مصر ويعد من أجود أنواع الكوارتز في العالم، حيث إنه منتشر في أكثر من 10 مناطق في مصر ومنها "أم هيجليج طريق إدفو مرسى علم، ومنطقة مروة الكيمان، ومنطقة وادي البيضاء، وادي عنتر، روض عابد، وادي خداع، جبل الكحفاء، وادى الخريط، جبل حمرة عكارم".

واجهات المباني والمستشفيات

وأوضح "جعفر"، أن الكوارتز يستخدم في صناعة العدسات البصرية، والأجهزة الإلكترونية، والخلايا الشمسية والضوئية، والسيراميك، كما تستخدم ألواح الكوارتز فى واجهات المبانى والمستشفيات وغرف الرعاية المركزة، كما أنه صديق للبيئة، ويزداد سعره عند التصنيع من الخام إلى المنتج النهائي إلى عدة أضعاف.