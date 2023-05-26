الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم بورفؤاد وجبال الملح (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، هذا ويستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية، هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

IMG-20230526-WA0111

كما حرص زوار مدينة المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي. والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً .

IMG-20230526-WA0112

هذا وقد استقبلت جبال الملح الزائرين مرة أخرى سواء من أبناء المدينة او من المحافظات الأخرى وذلك بسبب أعمال الصيانة داخل شركة النصر للملاحات والتي استمرت قرابة شهرين ، حيث يحرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات لقضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحي.

IMG-20230526-WA0109
IMG-20230526-WA0113
IMG-20230526-WA0114
IMG-20230526-WA0110
IMG-20230526-WA0107
IMG-20230526-WA0108
استقبلت اقبال المواطنين التقاط الصور التذكارية الرئيس الراحل محمد أنور السادات التقاط الصور

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

صفوف النقل.. استعلم عن نتيجة الصف الأول والثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى

"الدستور" ينفرد بخريطة خام الكوارتز فى مصر.. من أجود الأنواع فى العالم

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

رئيس بنك التنمية الإفريقى يقدم الشكر للرئيس السيسى ومحافظ البنك المركزى

كولر يكشف موقفه من عودة رمضان صبحى للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية