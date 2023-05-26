الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تنظم مناظرة "منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي"

مناظرة تنسيقية شباب
مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناظرة، اليوم الجمعة، الساعة الخامسة مساءً، حول المقترح المقدم من حزب المحافظين في الحوار الوطني، بشأن منع من يتنقل من السياسيين بين الأحزاب، من ممارسة العمل السياسي لمدة ٣ سنوات.

ويدير المناظرة أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويمثل حزب المحافظين في المناظرة المهندس نبيل مراد، المستشار الأول لحزب المحافظين، فيما يمثل الطرف الآخر السياسي كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المقترح السياسيين المناظرة المهندس نبيل مراد أحمد مبارك

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