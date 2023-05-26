الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

الاحتلال
الاحتلال

أصيب عدد من المواطنين الفلسطيينين بالاختناق بالغاز السام المُسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "بيت دجن" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المُسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وفقًا لما أفاد به مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل لـ"وفا".

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في "بيت دجن"، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعت المواطنين إلى المشاركة بالمسيرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

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