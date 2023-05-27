في ذكرى ميلادها.. فاتن حمامة التي سيطرت على السينما بالأبيض وأسود والألوان

يحل اليوم السبت الموافق 27 من شهر مايو ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي ترمز للزمن الجميل بمجرد ذكر اسمها، وتعتبر أشهر فناني الأفلام الأبيض وأسود، واستمرار نجوميتها حتى آخر أنفاسها.

وبالتزامن مع ذكرى ميلادها غدًا نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن الفنانة الراحلة فاتن حمامة التي بدأت بصراع في النيل، وختمت بأفواه وأرانب.

ولدت فاتن حمامة عام 1931، ووالدها أحمد حمامة كان يعمل موظفًا في وزارة التربية، ووالدتها ربة منزل.

-درست في المعهد العالي للتمثيل أثناء تواجدها بمجال الفن وإثبات نفسها بعالم السينما

دخلت فات حمامة الوسط الفني صدفة، وذلك عندما قرأ والدها إعلانًا في الصحف يطلب ممثلة طفلة لدور أمام محمد عبد الوهاب، ثم سفرها إلى القاهرة وتمت مقابلتها، وأعجب بها، وقدمت دور بفيلم "بورسعيد" عام 1940 وهي في التاسعة من عمرها.

وقدمت فيلم "رصاصة في القلب" خلال عام 1944، ثم ظهرت في العديد من الأعمال: "الشهر الأول" عام 1945، "الكون" عام 1946.

وكان في حياة فاتن حمامة ثلاثة رجال، حيث تزوجت في بداية حياتها من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947، ثم انفصلت عنه عام 1954 وأنجبت منه ابنة واحدة، وتزوجت من الفنان عمر الشريف في نفس عام طلاقها عام 1954 واستمر زواجهم حتى عام 1974 وعلى الرغم من انفصالهم إلا أن عمر الشريف ظل يحبها، وانجبوا ابن، أما الرجل الثالث فكان الطبيب المصري عبد الوهاب محمود، ذلك الذي استمرت معه حتى وفاتها.

أبرز أعمال فاتن حمامة السينمائية:

قدمت فاتن حمامة خلال مشوارها الفني ما يقرب من 100 فيلماً اشتهرت بهم وتركت بصمة مازالت لدى متابعيها ومحبيها حتى عقب وفاتها، وأبرز أعمالها هي أفلام:

أيامنا الحلوة.

موعد غرام.

صراع في الميناء.

لا أنام.

سيدة القصر.

دعاء الكروان.

المعجزة.

الباب المفتوح.

الخيط الرفيع.

إمبراطورية ميم.

أريد حلاً.

ولا عزاء للسيدات.

ليلة القبض على فاطمة.

أرض الأحلام.

لحن الخلود.

حب ودموع.

لن أبكى أبداً.

نهر الحب.

لا تطفئ الشمس.

الحرام.

أفواه وأرانب.