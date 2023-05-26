وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، المؤتمر العلمي السنوي حول مرض الصرع في نسخته الثانية والذي نظمه قسم الأعصاب بكليتيّ الطب بجامعتي عين شمس والقاهرة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، بكلمة مسجلة بالصوت والصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، والدكتور مها السيد، رئيس قسم الأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس والدكتور سالي الخولي، رئيس قسم الأعصاب بجامعة القاهرة.

ورأس المؤتمر كلاً من الدكتور محمود حميدة أستاذ علم الأعصاب بجامعة عين شمس والدكتور نرمين عادل أستاذ علم الأعصاب بجامعة القاهرة.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس أن المستشفيات الجامعية يقع على عاتقها مهمة إدخال التخصصات الطبية الحديدة لما تمتلكه من كوادر بحثية وطبية متخصصة، مؤكدًا أن مدينة عين شمس الطبية ستكون بمثابة نقلة نوعية ومتطورة في التخصصات العلاجية الجديدة التي تخدم المرضى و تسهم في مواكبة خطط الدولة الاستراتيجية للارتقاء بالمنظومة الصحية لكافة الشرائح الاجتماعية.

وأضاف أن مستشفيات جامعة عين شمس قدمت نموذجًا ناجحًا يُحتذَى به على مدار السنوات الماضية في القضاء على قوائم الانتظار وتوفير رعاية صحية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة بمعايير عالمية و بالمجان وهو ما يتوافق ورؤية مصر 2030.

وتناول المؤتمر الجديد في علاج مرض الصرع، وتم استعراض بعض الحالات وكيف نجح التشخيص والعلاج في زيادة معدلات ونسب التحسن، كما تناول المؤتمر مرضى MSA.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أساتذة الأعصاب وصغار الأطباء من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.