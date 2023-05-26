الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السودانى: القوات المسلحة استعصت على المتمردين فأفرغوا حقدهم ضد الأبرياء

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أكد الجيش السوداني أن القوات المسلحة استعصت على المتمردين، فأفرغوا حقدهم ضد المواطنين والأبرياء ومؤسسات الدولة الاستراتيجية التي باتت هدفًا لهم وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال بيان الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع تمردت بشكل فاضح ولأسباب ساذجة وادعاءات باطلة لا يصدقها إلا مكابر جهول أو محب للسلطة.

وتابع البيان: "القوات المسلحة السودانية انصاعت لقبول هدنة محددة لا يمكن رفضها من واقع المسئولية الأخلاقية لحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية، لكن قوات التمرد ظلت في انتهاك مباشر وخرق واضح قبل وبعد الهدنة ونهبت مقر بعثة اليونيتامس، واعتدت على عدد من السفارات واحتلت المستشفيات".

واستكمل: "الجميع يشاهد ويتابع ويلات هذه الحرب وسلوك المتمردين وفلول المرتزقة".

الجيش السوداني: قوات التمرد تمادت في إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء

وأشار البيان إلى أن قوات التمرد تمادت في إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء، إضافة إلى أسر ومطاردة والقبض على معاشيي القوات النظامية.

وأكد البيان أن التمرد كُسرت شوكته ولاذ بالمستشفيات والمرافق الخدمية واستخدم المواطنين دروعًا بشرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قادرة على دك ما تبقى من فلول القوة المتمردة.

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