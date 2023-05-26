"عطنى يديك".. حسين الجسمى يطرح أحدث أغنياته (فيديو)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية منفردة جديدة بعنوان "عطني يديك"، مجدداً تعاونه مع شريك النجاحات المتعددة والأغنيات المتميزة بأشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم.

تأتي فكرة كلمات الأغنية مناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الأسفار، وتقول كلماتها:

عطني يديك أسافر وياك

يامن فوادي يطلب رضاك

رحلة بدونك مالها ذوق

وقلبي ملكته بكف يمناك

وانا الذي بك دوم مفتون

ومرخص نظر عيني لعيناك

يا أجمل بشر موجود في الكون

ما مرني فالخود شرواك



عرضت أغنية "عطني يديك" عبر قناة الفنان حسين الجسمي على موقع الفيديوهات العالمية “يوتيوب”، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.



https://youtu.be/N2APWn1OmbM