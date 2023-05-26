الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد أنور: “البعبع” توفرت فيه عناصر النجاح.. والتمثيل مع "كرارة" متعة

محمد أنور
محمد أنور

أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "البعبع"، مؤكدًا أن العمل توافرت به عوامل النجاح باجتماع نخبة من نجوم الفن ضمت كل من النجم امير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا، إضافة إلى المخرج حسين المنباوي.

وأضاف "أنور" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المؤلف إيهاب بليبل أبدع في كتابة السيناريو مما جعله يتضمن أحداث جديدة وشيقة مزجت بين الكوميديا والاكشن والرومانسية في إطار اجتماعي.

وأكد أن العمل من نوعية مختلفة وهي “الأكشن الكوميدي”، مُشيرًا إلى أن ذلك كان أحد أسباب موافقته على المشاركة في العمل.

وعن شخصيته في الفيلم، قال “أنور” إنه يجسد شخصية "سعادة" وتربطه علاقة ما ببطل العمل "سلطان" أمير كرارة، ومع تطور الأحداث يضطر أن يكون ضده ثم يعود ليكون في صفه نظرًا لتشابك العلاقات وهو ما توضحه الاحداث فور عرضه.

وأعرب "أنور" عن سعادته بالتعاون مع أمير كرارة "انا كنت بحبه ولما اشتغلت معاه حبيته أكتر.. التمثيل معاه متعة"، لافتًا أن حسين المنباوي دائمًا يتعاون معه بالصدفة مثل فيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد إمام، وظهر بمشهد واحد ضمن أحداث العمل، كذلك فيلم "عمهم"، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم يعد العمل الأول له معه كمساحة كبيرة ويثق به بشكل كبير مما يجعله متفائل بنجاح العمل.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

بنج بيت باب أمير كرارة النجم أمير كرارة المخرج حسين المنباوي المؤلف إيهاب بليبل الفنان محمد أنور حسين المنباوي

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