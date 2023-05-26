ننشر أبرز مقترحات لجنة التعليم بالحوار الوطني

شهدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، حالة من التوافق والتكاتف بين جميع المشركين، حول تطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث طرح أغلب المشاركين مجموعة من الأفكار والرؤى التي تساهم بشكل كبير في تطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر، لاسيما التعليم الفني الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الصناعية والزراعية.

وفي هذا الصدد يقول عماد قطارة، ممثل حزب المصريين الأحرار، بلجنة التعليم بالحوار المجتمعى: إن المعلم من المحاور الهامة فى العملية التعليمية وهو حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة.

وتابع "قطارة": لا ينكر أحد وجود "السناتر" التى تبذل الدولة جهود للتصدي لها، مقترحا منح أصحاب "السناتر" تراخيص إنشاء مدارس خاصة صغيرة، تعمل تحت رقابة الدولة وفى نفس الوقت تكون إضافة للمنظومة التعليمية، مشددًا على ضرورة أن يتم تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، وربطه بسوق العمل بشكل حقيقي.

من جانبها طالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بوضع نظام محدد للمنظومة التعليمية لا تتغير بتغير المسؤولين.

وشددت على ربط التعليم الفني بالسوق المحلي وتحفيز الطلاب وتسويق منتجاتهم بشكل حيد، مطالبة بتسهيل الإجراءات لهيئة الأبنية التعليمية عند إنشاء فصول أو مدارس.

كما طالبت بضرورة مراجعة إشكالية التغذية المدرسية مختتمة:" يكلف الدولة كثيرا في حين عدم حضور الطلاب".

فيما قال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي: إن تحقيق التنمية لأي دولة تبدأ بالتعليم الذي على أساسه تتحقق التنمية الصناعية والزراعية، ومن ثم يكون رفعة الوطن الذي نبحث عنه، لنترك إرثا للأجيال القادمة يفخرون به ويسهم في أمن واستقرار مستقبلهم.

وطالب بأن يكون كل من له صلة بالعملية التعليمية مشاركا برأيه لتحسين وتطوير التعليم، بالإضافة للاهتمام بتفعيل النشاط المدرسي لإخراج الطاقات وتطوير المادة العلمية بعيدا عن الكبت، رافضا الاستعانة بالخبراء الأجانب، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل دور النقابة للحفاظ على هيبة المعلم المصري ومستحقاته المالية.

كما طالب الدكتور محمود أبو النصر، مقرر مساعد لجنة التعليم في الحوار الوطني، بوضع الخطط طويلة الأجل وطرح الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر لديها أساس جيد لكنها فقط تبحث عن التحسين والتطوير.

وأوضح "أبو النصر" خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي: أن الحوار الوطني من أهدافه البحث عن النتائج، مشددًا على أن التعليم يحتاج لخطط طويلة وأفكار متضمنة لمفاهيم التمويل، والعمل على استغلال العقول لتطوير التعليم تطويرا حقيقيا.

قال محمد عبدالسلام، نائب رئيس لجنة التعليم الفني باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي في مصر يعاني منذ فترات طويلة بأزمات كثيرة أبرزها عدم ربط مخرجات التعليم الفني بمتطلبات الصناعة.

وأضاف: نحن بصدد تطوير 75 مدرسة وفقا لدراسة احتياجات سوق العمل بعمالة مدربة في تخصص بعينه، ترعى كل الأبعاد التي افتقدناها منذ سنوات وهي الاهتمام الثقافي والتربوي والرياضي داخل المدارس، مطالبا بضرورة ربط مخرجات التعليم الفني بمتطلبات الصناعة.