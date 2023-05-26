مصرع سيدة وإصابة شخص إثر حريق شقة سكنية في السويس

لقيت سيدة مصرعها نتيجة إصابتها بحروق إثر حريق شب بشقتها، وأُصيب شخص آخر في نفس الحريق بمحافظة السويس، ظهر اليوم.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بإحدى الشقق السكنية بحي الأربعين، قبل امتداده للعمارات السكنية المجاورة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية ثلاث سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتمكن رجال الاطفاء من اخماد النيران ومحاصرتها قبل أن تمتد للعمارات المجاورة او شقق أخرى بنفس العمارة.

وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس، تلقت بلاغًا من سكان منطقة الهاويس يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية ووجود سيدة داخل الشقة بمنطقة الهويس.

ووجه رئيس هيئة الإسعاف برئاسة سيارتين لموقع البلاغ لنقل المصابين للمستشفى العام، خلال محاولات رجال الاطفاء السيطرة على الحريق.

وكانت قوات الشرطة قد فرضت كردونا امنيا حول العمارة التي تعرضت إحدى شققها الحريق ليتمكن رجال الإطفاء من إداء مهمتهم، ولمنع المواطنين من الاقتراب من موقع الحريق خشية امتداده لعمارات مجاورة.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق شب في وحدة سكنية بالطابق الثاني علوي في عمارة مكونة من خمسة طوابق، بمنطقة الهاويس بنهاية شارع المدينة المنورة، بجوار محطة المياه.

وقال مصدر طبي بقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، إن المستشفى استقبل السيدة هدى حسب الله حسين 45 عامًا مصابة مقيمة بالهويس، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والصدر، وتوفيت متأثرة بإصابتها وتعرضها لأدخنة نتيجة الحريق، ونقلت المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة السويس.

وكانت وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتورة أمل رشدي قد كلفت مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح برفع درجة الاستعداد فور تلقي الأخطار من الإسعاف.

وتابع مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح رفع درجة الاستعداد بأقسام مستشفى السويس العام فور تلقي البلاغ بقرب وصول المصابين.

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