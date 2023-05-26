كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه، لمواجهة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل الفريق الأندلسي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُنقل تليفزيونيًا، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، فشهدت غياب عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم الثلاثي كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، بسبب الإصابة، إضافة لـ داني كارفاخال للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - لويس لوبيز

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس

خط الهجوم: إيدين هازارد - رودريجو جوس - ألفارو رودريجيز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 74 نقطة، بعد فوزه في الجولة الماضية على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف، ليأتي خلف فريق برشلونة صاحب الصدارة وبطل المسابقة، بفارق 11 نقطة، ومتفوقًا على جاره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، بفارق نقطة فقط وذلك قبل نهاية البطولة بجولتين فقط

ويتواجد إشبيلية في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.