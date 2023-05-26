أسامة الأزهرى يلقى خطبة الجمعة فى أكبر مساجد داغستان (صور)

وصل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، صباح اليوم إلى جمهورية داغستان.

وعقب وصوله إلى العاصمة -محج قلعة- عاصمة داغستان ألقى درس الجمعة وخطبة الجمعة في -المسجد المركزي- وهو المسجد الرسمي والأكبر في جمهورية داغستان، وتمت ترجمة درس الجمعة فوريًا إلى اللغة الروسية، وكان المترجم الشيخ محمد رسول مساعد مفتي داغستان وإمام المسجد المركزي على مدار عشرين سنة.

وكان قد اختتم الدكتور أسامة الأزهري فعاليات رحلته إلى تتارستان بمحاضرة لطلبة الماجستير والدكتوراه بأكاديمية بولغار.

وعقد بعد المحاضرة جلسة علمية مع الباحثين للمساعدة والمناقشة في موضوعات رسائلهم العلمية ودعمهم بكل ما يمكن من أفكار ومراجع ثم غادر تتارستان إلى داغستان.



كان الدكتور أسامة الأزهري، اختتم فعاليات رحلته إلى تتارستان بمحاضرة لطلبة الماجستير والدكتوراه بأكاديمية بولغار، وبعد المحاضرة تم عقد جلسة علمية مع الباحثين للمساعدة والمناقشة في موضوعات رسائلهم العلمية ودعمهم بكل ما يمكن من أفكار ومراجع.

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