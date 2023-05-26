الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": 72.39 مليون مستخدم للإنترنت المحمول بنهاية مارس الماضي

جريدة الدستور

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت المحمول سواء الموبايل “يو إس بي مودم"، إلى نحو 72.39 مليون مستخدم بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 66.77 مليون مستخدم عن نفس الفترة العام الماضي.

 

 

وأشار التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت الموبايل إلى 69.86 مليون مستخدم بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 64.58 مليون مستخدم عن نفس الفترة العام الماضي بزيادة قدرها 5.28 مليون عميل بمعدل نمو سنوي 8.17 % وشهري 0.56% بعد أن سجل في فبراير السابق عليه 69.74 مليون مستخدم.

 

وقال التقرير إن عدد مستخدمي “يو إس بي” مودم سجل نحو 2.52 مليون مستخدم بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 2.19 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 330 ألف مشترك بمعدل نمو سنوي 14.89% وبتراجع شهري 0.74 % بعد أن سجل نحو 2.54 مليون مستخدم خلال فبراير السابق عليه.

وتابع التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول بلغت 67.98 5 بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 68.60 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تغير سنوي 0.62 % وشهري 1.14 % بعد أن سجلت في فبراير السابق عليه نحو 69.11%.

 

مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستخدمي الانترنت المحمول الانترنت المحمول يو اس بي مودم مارس الماضي الانترنت الموبايل مشتركي الهاتف المحمول

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

"التطوير العقاري" تثمن الدعم الحكومي للقطاع.. و10 مقترحات لتنشيط السوق

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم بعد إصابته بشلل نصفى

"سيارة مسرعه صدمتنا".. عامل يحكي لحظات الموت في حادث سير بالصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية