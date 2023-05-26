"الاتصالات": 72.39 مليون مستخدم للإنترنت المحمول بنهاية مارس الماضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت المحمول سواء الموبايل “يو إس بي مودم"، إلى نحو 72.39 مليون مستخدم بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 66.77 مليون مستخدم عن نفس الفترة العام الماضي.

وأشار التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت الموبايل إلى 69.86 مليون مستخدم بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 64.58 مليون مستخدم عن نفس الفترة العام الماضي بزيادة قدرها 5.28 مليون عميل بمعدل نمو سنوي 8.17 % وشهري 0.56% بعد أن سجل في فبراير السابق عليه 69.74 مليون مستخدم.

وقال التقرير إن عدد مستخدمي “يو إس بي” مودم سجل نحو 2.52 مليون مستخدم بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 2.19 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 330 ألف مشترك بمعدل نمو سنوي 14.89% وبتراجع شهري 0.74 % بعد أن سجل نحو 2.54 مليون مستخدم خلال فبراير السابق عليه.

وتابع التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول بلغت 67.98 5 بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 68.60 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تغير سنوي 0.62 % وشهري 1.14 % بعد أن سجلت في فبراير السابق عليه نحو 69.11%.