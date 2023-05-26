المشاركون فى اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقى يلتقطون صورة تذكارية

التقط المشاركون بالاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي صورة تذكارية في اليوم الختامي للاجتماعات المُقامة في مدينة شرم الشيخ.

كما أفادت قناة "إكسترا نيوز" بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في قاعة الفيروز سيحضره كافة مراسلي وسائل الإعلام، وسيحضره رئيس البنك والمحافظ.

وانصب تركيز المشاركين خلال الفترة الماضية للاجتماعات على إيجاد سبل جديدة ومتنوعة للتمويل، بالإضافة إلى توفير البيئة الصحيحة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة جاذبية السوق الإفريقية للتمويل الخارجي الموجه لمشروعات التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر.