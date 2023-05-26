الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السينما السورية ضيف شرف الدورة الثانية من مهرجان «جربة للسينما العربية»

السينما السورية
السينما السورية

أعلنت الدكتورة عبلة الأسود، المدير العام لـمهرجان "جربة للسينما العربية " عن اختيار السينما السورية لتكون ضيف شرف الدورة الثانية من المهرجان، والمقرر إقامته  خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو المقبل، تحت شعار «بالسينما نرتقي ونلتقي»، وبرئاسة شرفية للفنانة التونسية القديرة مني نور الدين.

وصرحت عبلة الأسود المدير العام للمهرجان بأن اختيار التكريم والاحتفاء بالسينما السورية ونجومها جاء تزامنا مع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وإعادة فتح السفارة التونسية في دمشق بما يؤسّس لمستقبل مشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية، واختيار السينما السورية كضيف شرف في المهرجان في الدورة المقبلة سيكون له برنامجا خاصا يشمل عرض أفلام وندوات وتكريمات لنجوم وصناع السينما السورية ومنهم النجمتان سلاف فواخرجي وسوزان نجم الدين والنجم عابد فهد وآخرين .

جدير بالذكر أن السينما السورية من أوائل الحركات السينمائية في المنطقة العربية حيث كانت المحاولات الأولى للإنتاج السينمائي في سوريا قد بدأت في مطلع القرن العشرين، وعرفت سوريا السينما في عام 1908 بعروض سينمائية في مدينة حلب وفي عام 1912 في مدينة دمشق وكان لهذا الفن الراقي القادم من دول أوروبا هو الوسيلة الأكثر تعبيرا عن واقع ومجريات الحياة والأحداث، وتجمع عدد من الشباب السوري المتحمس للسينما في منتصف عشرينات القرن العشرين وعملوا لأيجاد صناعة سينمائية في سوريا وفي عام 1927 تم البدء بتصوير أول فيلم سينمائي سوري .

إعادة العلاقات العلاقات الدبلوماسية المجالات الاقتصادية المنطقة العربية حمادة هلال سوزان نجم الدين سلاف فواخرجي عروض سينمائية مهرجان جربة

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