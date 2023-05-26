الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أوقاف القدس": 45 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم الجمعة، بأن نحو 45 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد.

وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال.

وفى وقت سابق من اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة بالخليل.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه بعد تفعيل الإنذار في مستوطنة تانا عومريم، وصل فلسطيني يحمل سكينًا عند مدخل كنيس في المستوطنة، وتم تحييده.

ووفقًا لمزاعم الاحتلال، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل، بعد اشتباه تسلل مسلحين، وفقًا لما نقله موقع دنيا الوطن الفلسطيني.

المسجد الأقصى صلاة الجمعة الإحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة قوات الاحتلال

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