بعد افتتاح مصانع "الكوارتز".. برلمانى يطالب بترويج فرص الاستثمار فى قطاع التعدين

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن مصانع الكواترز التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، بالعين السخنة، تدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية لعدد كبير من الصناعات الهامة التي يدخل الكوارتز فى تصنيعها، فضلا عن توفير النقد الأجنبي.

وأوضح البدري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أبرز الصناعات التي يدخل الكوارتز فيها كالرقائق الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية، خاصة فى ظل توجه العالم للطاقة الشمسية وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة وجود خطة ترويجية للفرص الاستثمارية فى قطاع الثروة المعدنية، بالإضافة إلى امتيازات الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وثمن "البدري" دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة للمستثمرين، وحرصه الدائم على الاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم لتحسين مناخ الاستثمار، ودعوتهم للاستثمار منفردين أو بالشراكة في كل مشروعات الدولة، مع توجيهاته المستمرة لأجهزة الدولة بتذليل كافة العقبات وفتح المجال أمام المستثمرين.

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نشر عددًا من الإنفوجرافات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، لأول مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز في الشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاجية 438 ألف متر مربع من المعدن، تعظيمًا للاستفادة من حجم احتياطي مصر من خام الكوارتز، الذي يصل إلى نحو 3.5 ملايين طن بنسبة نقاوة تصل إلى 99%، وهو ما يجعل مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في تلك الصناعة.