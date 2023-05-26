الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تستقبل وفدًا من جنوب أفريقيا لبحث سبل التعاون

صرف اسكندرية
صرف اسكندرية

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وفد دولة جنوب إفريقيا المشارك لإحدى شركات المقاولات المصرية للتعرف على جهود شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في التعامل مع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، وكذلك عرض التحديات التي تتعرض لها دولة جنوب أفريقيا في أداء الخدمات إلى المواطنين.

في البداية رحب اللواء محمود نافع رئيس الشركة، بالوفد الجنوب أفريقي، معربًا عن خالص تقديره واعتزازه بالزيارة.

واستعرض مراحل تطور منظومة الصرف الصحي والتحديات التي تواجه المنظومة في السنوات الأخيرة، وأساليب التعامل مع مياه الأمطار، وجهود الشركة في مجال حماية البيئة والمعالجة والصرف الصناعي.

 كما استعرض عددًا من مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية وأثرها على تطوير الأداء لخدمة المواطنين، وكذلك مشروعات الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة البديلة لتشغيل المحطات للحفاظ علي البيئة.

وأكد “نافع” اهتمام الدولة المصرية برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأبرز المشروعات الجارية مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري هي مشروع القرن الـ 21 في مصر، والذي سيحدث تغيير جوهري وطفرة حقيقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي تطوير حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

وأشار إلى أن أهم الأصول التي يتم الاستثمار فيها وتطويرها هي المورد البشري، فالشركة تولي اهتماما كبيرا لتدريب الكوادر البشرية لدورها المهم فى بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين، والنهوض بمختلف القطاعات الفنية والإدارية والتجارية وانعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال التعامل مع المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لكافة نواتج عملية المعالجة.

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شركة الصرف الصحي الإسكندرية الصرف الصحي وفد دولة جنوب إفريقيا الصرف الصناعي

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