الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: افتتاح مصنع الكوارتز خطوة فى طريق استغلال ثرواتنا

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصانع الكوارتز التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بالعين السخنة خطوة على الطريق الصحيح لتطبيق استراتيجية الدولة فى الاستفادة من الثروات المعدنية والمواد الخام التي تمتلكها، والذي بات ضروريًا فى ظل الأزمات العالمية الراهنة.

وأضاف بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الكوارتز جزء أصيل من كثير من الصناعات العالمية، خاصة تلك التي ترتبط بالتكنولوجية والرقائق الإلكترونية والسيارات، موضحًا أنه الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط لصناعة الكوارتز.

وأوضح: "يعد الكوارتز عنصرًا أساسيًّا في صناعة الخلايا الشمسية التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات حاليًا، فى ظل توجه العالم نحو الطاقة النظيفة".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاستثمار فى قطاع التعدين واستغلال الفرص المتاحة، والتي شدد خلالها على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات فى قطاع البترول بما يحقق الاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى قطاع التعدين.

افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمارات في قطاع البترول الاستثمار التواصل الإجتماعى فيس بوك بمجلس الوزراء

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