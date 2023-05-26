برلمانى: افتتاح مصنع الكوارتز خطوة فى طريق استغلال ثرواتنا

قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصانع الكوارتز التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بالعين السخنة خطوة على الطريق الصحيح لتطبيق استراتيجية الدولة فى الاستفادة من الثروات المعدنية والمواد الخام التي تمتلكها، والذي بات ضروريًا فى ظل الأزمات العالمية الراهنة.

وأضاف بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الكوارتز جزء أصيل من كثير من الصناعات العالمية، خاصة تلك التي ترتبط بالتكنولوجية والرقائق الإلكترونية والسيارات، موضحًا أنه الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط لصناعة الكوارتز.

وأوضح: "يعد الكوارتز عنصرًا أساسيًّا في صناعة الخلايا الشمسية التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات حاليًا، فى ظل توجه العالم نحو الطاقة النظيفة".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاستثمار فى قطاع التعدين واستغلال الفرص المتاحة، والتي شدد خلالها على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات فى قطاع البترول بما يحقق الاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى قطاع التعدين.