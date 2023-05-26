كأول وزير مصرى.. أشرف صبحى يشارك فى افتتاح الاجتماع الوزارى للشباب والثقافة والرياضة بالاتحاد الإفريقى بإثيوبيا

شارك الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب الإلكترونية في الاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، كأول وزير مصري يشارك في تلك الاجتماعات في أديس أبابا بإثيوبيا.

وشهد وزير الشباب والرياضة الجلسة الافتتاحية والتي تضمنت كلمات افتتاحية، بدأتها السيدة السفيرة/ ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الإفريقي، والتي ذكرت أن ذلك الاجتماع تأتي أهميته تزامنًا مع الذكرى الستين لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي)، مبينة أن التجمع الوزاري للشباب والرياضة والثقافة يمثل دليلًا على اهتمام الجميع بتنمية القارة الإفريقية.

وتابعت مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الإفريقي: "هناك ضرورة ملحة للعمل مع ومن أجل الشباب والاستثمار فيهم، وهناك أهمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتنمية قدرات الشباب، ونشر ثقافة الرياضة حيث من خلال الرياضة يمكن أن تتحد القارة الإفريقية".

ومن جانبها، قالت السيدة/ شيدو مبيمبا: "باسم الشباب الإفريقي أشكر كل المسئولين على تواجدهم ودعمهم للشباب في قارتنا الإفريقية، ومساهمتكم في ترقية الشباب للمناصب العليا في الاتحاد الإفريقي، نحن هنا اليوم لنتخذ قرارات مهمة في صالح الشباب الإفريقي، ونأمل كشباب للوصول لإفريقيا التي نريدها وتحقيق أجندة ٢٠٦٣".

فيما تحدث السيد/ عبدالرحمن حماد وزير الشباب والرياضة الجزائري رئيس المكتب للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها السابقة (الثالثة)، عن فخره باحتضان الجزائر الدورة الثالثة، مبينًا أن تلك الدورة ركزت على دور الشباب الإفريقي في بناء ثقافة قوية لمكافحة الفساد، وتعزيز التطوع، وتنفيذ ميثاق الشباب الإفريقي في إطار الاتحاد الإفريقي، معربًا عن سعادته لتسليم رئاسة الدورة لممثل إفريقيا الجنوبية.

حضر الاجتماعات الوزارية كل من السيدة الدكتوره مونيكا سانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار دكتور عمرو مختار- ممثل السفارة المصرية بأديس أبابا، حسن غزالي منسق مكتب الشباب الإفريقي، سامي عمار مسئول ملف الاتحاد الإفريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.