الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف يشارك فى "الصلاة على النبى" من مسجد الإمام الحسين (صور)

الصلاة علي النبي
الصلاة علي النبي من الإمام الحسين

أدى السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، والدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وشارك نقيب الأشراف في الدعوة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، بعد صلاة الجمعة بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، بحضور الآلاف من المصلين.

وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأشار إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تُعد تعبيرًا عن مدى حبنا لخير الأنام وخير خلق الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات، وبها تحل البركة.

وثمّن نقيب السادة الأشراف دعوة وزارة الأوقاف بأن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمساجد بالتزامن مع تخصيص خطبة الجمعة عن "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم".

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السيد محمود الشريف صلاة الجمعة مسجد سيدنا الإمام الحسين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القطاع الديني بوزارة الأوقاف

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