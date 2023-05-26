الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الباتريوت الأوكرانى: كييف تراهن على إرادة الشعب لتحرير أراضيه

جريدة الدستور

أكد رامي أبوشمسية، عضو حزب الباتريوت الأوكراني، أن صمود كييف في الحرب لمدة 456 يومًا أمر صعب جدًا على الأوكرانيين الذين تركوا بلادهم.

وقال "أبوشمسية"، خلال مداخلة هاتفية لشاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، إنه بعد مرور 14 شهرًا على المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا فإن كييف تراهن على إرادة الشعب الأوكراني لتحرير أراضيه، ومساعدات الدول الغربية والولايات المتحدة في تزويدها بالسلاح بعد أن فتح حلف الناتو وواشنطن مخازن السلاح لدعم كييف.

ولفت عضو حزب الباتريوت الأوكراني إلى أن ثالث رهانات أوكرانيا على الروس الذين يرفضون حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقراره بشن الحرب على أوكرانيا، وهو ما يبرر تشكيل جيش روسيا الحُر، والحوادث التي وقعت مؤخرًا في الأراضي الروسية من اشتعال الحرائق في الكثير من المنشآت والمراكز التجارية فهذه كلها أفعال بأيدي الروسيين أنفسهم، معتبراً أن صمود كييف في الحرب لمدة 456 يومًا أمر صعب جدًا على الأوكرانيين الذين تركوا بلادهم لكن الهدف الأسمى هو تحرير أراضيهم.

 - الترابط بين الشعب والجيش والقيادة الأوكرانية يخفف من وطأة الحرب

وأشار إلى أن الترابط بين الشعب والجيش والقيادة الأوكرانية يخفف من وطأة الحرب التي أثرت بشكل كبير على الحياة الطبيعية، معرباً عن أمله في التوصل لحلول للأزمة في القريب العاجل.

وأكد أن أوكرانيا دولة اعتُدى عليها وليس أمامها خيار سوى الدفاع عن نفسها، في ظل أن مطالبها لإنهاء الحرب مشروعة، وهو ما يتضح جليًا في البند الأول من مبادرة السلام التي روج لها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كل دول العالم، وهو خروج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية والعودة إلى الحدود الإدارية لعام 1991، وهو شرط ليس صعبا على موسكو تنفيذه وسيكون سببًا يكفل وقف آلة الحرب الدائرة.

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تسجيل 2.3 مليون إصابة جديدة بكورونا و15 ألف وفاة خلال 28 يومًا

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

البنك الدولى يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ فى العالم

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

متوفر.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية