حزب الباتريوت الأوكرانى: كييف تراهن على إرادة الشعب لتحرير أراضيه

أكد رامي أبوشمسية، عضو حزب الباتريوت الأوكراني، أن صمود كييف في الحرب لمدة 456 يومًا أمر صعب جدًا على الأوكرانيين الذين تركوا بلادهم.

وقال "أبوشمسية"، خلال مداخلة هاتفية لشاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، إنه بعد مرور 14 شهرًا على المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا فإن كييف تراهن على إرادة الشعب الأوكراني لتحرير أراضيه، ومساعدات الدول الغربية والولايات المتحدة في تزويدها بالسلاح بعد أن فتح حلف الناتو وواشنطن مخازن السلاح لدعم كييف.

ولفت عضو حزب الباتريوت الأوكراني إلى أن ثالث رهانات أوكرانيا على الروس الذين يرفضون حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقراره بشن الحرب على أوكرانيا، وهو ما يبرر تشكيل جيش روسيا الحُر، والحوادث التي وقعت مؤخرًا في الأراضي الروسية من اشتعال الحرائق في الكثير من المنشآت والمراكز التجارية فهذه كلها أفعال بأيدي الروسيين أنفسهم، معتبراً أن صمود كييف في الحرب لمدة 456 يومًا أمر صعب جدًا على الأوكرانيين الذين تركوا بلادهم لكن الهدف الأسمى هو تحرير أراضيهم.

- الترابط بين الشعب والجيش والقيادة الأوكرانية يخفف من وطأة الحرب

وأشار إلى أن الترابط بين الشعب والجيش والقيادة الأوكرانية يخفف من وطأة الحرب التي أثرت بشكل كبير على الحياة الطبيعية، معرباً عن أمله في التوصل لحلول للأزمة في القريب العاجل.

وأكد أن أوكرانيا دولة اعتُدى عليها وليس أمامها خيار سوى الدفاع عن نفسها، في ظل أن مطالبها لإنهاء الحرب مشروعة، وهو ما يتضح جليًا في البند الأول من مبادرة السلام التي روج لها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كل دول العالم، وهو خروج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية والعودة إلى الحدود الإدارية لعام 1991، وهو شرط ليس صعبا على موسكو تنفيذه وسيكون سببًا يكفل وقف آلة الحرب الدائرة.