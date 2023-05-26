الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عن رائعة برنارد شو "بجماليون".. مسرحية "سيدتي أنا " تضئ المسرح القومي

جانب من العرض
جانب من العرض

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي"سيدتي أنا" على المسرح القومي بالعتبة.

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وعرض "سيدتي أنا" من إنتاج فرقة المسرح القومى برئاسة الفنان أيمن الشيوي، وهو العرض الحادي عشر ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومى، وذلك بعد عرضي "ياسين وبهية"،و "حلمك علينا" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "طيب وأمير" إنتاج المسرح الكوميدى .

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وأشاد المخرج خالد جلال، بالعرض وأداء أبطاله، وبكافة العناصر الفنية للعرض من ديكور وإضاءة واستعراضات وأزياء وموسيقى، ليخرج فى صورة مشرفة تليق بتاريخ وعراقة المسرح القومي، مؤكدا على أن الفن الهادف والعروض المسرحية القيمة تجذب الجمهور ، مما يساهم فى تنشيط الحركة المسرحية، وهو ما تشهده حاليا كافة خشبات مسرح الدولة.
 

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من جانبه، وجه الفنان محسن رزق مخرج عرض "سيدتي أنا"، الشكر لكل فريق العمل لما بذلوه من جهد كبير طوال فترة البروفات، مثمنا دور المخرج خالد جلال في إعادة الوهج إلى البيت الفني للمسرح.

عرض "سيدتي أنا" بطولة الفنانين "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم إستعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

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